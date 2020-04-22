أعلن ” أندريه راجولينا ” رئيس مدغشقر للوزراء والدبلوماسيين والصحفيين في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية عن التوصل إلى علاج عشبي محلي زعم أنه يعالج الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويقي منها .
ويتمثل هذا العلاج في مشروب ” شاي عشبي ” والذي الذي أطلق عليه اسم ” كوفيد العضوي ” وهو مشتق من عشبة ” الشيح ” وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى .
وقال رئيس مدغشقر عن هذا العلاج : ” لقد أجريت الاختبارات .. وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج ” .
وتابع وهو يرتشف جرعة منه : ” هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام .. سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم أمامكم لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل ” .
وقال المدير العام لمعهد مدغشقر الدكتور ” تشارلز أندريانجارا ” : ” سيستخدم كوفيد العضوي كعلاج وقائي .. لكن الملاحظات السريرية أظهرت اتجاها نحو فعاليته في علاج كوفيد – 19 ” .
يذكر إنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا .. كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره .
هههههههههههههههههه
نبتة الشيح مضرة للمرضعات ههههههههههههههه مرضعات الكبير الوهابيات او مرضعات الصغار على حد سواء، فاجتنبوها يا حلاوات .
لنبتة الشيح
أضرار اخرى
نقدم لك عدة نصائح عند استخدام الشيح تعرف عليها:
يجب أن لا يؤخذ فترة زمنية طويلة أكثر من 4 أسابيع لأنه يسبب الغثيان والأرق.
عدم تناول الشيح لمرضى قرحة المعدة لأنه يحتوي على بعض الخصائص العصبية التي تؤدي إلى تزايد هذه الظروف.
قد يسبب الإضرار بصحة السيدات الحوامل، فقد يؤدي تناول الشيح في بعض الأحيان إلى الإجهاض.
يجعل مذاق الحليب مرا، لذلك يجب على السيدات المرضعات الابتعاد عن تناوله نهائيا خلال فترة الرضاعة.
هذا كلام مختصين وليس كلامي هههههههههههههههه يجي الراجل من اخر الدنيا يرضع من الولية ههههههههههههههه فيصير عنده مشاكل عقلية وصحية ههههههههههههههههههه مصيبة بالحقيقة ، واحنا ناقصين يا سيادة الرئيس هههههههههههههههه ؟؟؟؟ خلينا على التفخيذ اكثر نفعا وفائدة وعلاج مضمون وليس له اي اثار ضارة ، واثبت نجاعته في علاج جميع الأمراض المعروفة والغير معروفة.
ماذا تقول أنت؟