دولة عربية تتصدر قائمة الدول الأكثر أمانا في العالم

أعلنت شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية عن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم وتصدرت دولة ” سلطنة عمان ” تلك القائمة .

حيث اختيرت من ضمن ثلاثة دول صنفت بإنها الأكثر أمانا للسياحة على مستوي العالم وهي : سلطنة عمان وفنلندا وأيسلندا .

وأشارت الشبكة إلى أن سبب تصدر سلطنة عمان هو انخفاض معدلات الجريمة وارتفاع مستويات الوعي المجتمعي بها .

كما إنها خالية من أي ممارسات للإرهاب أو انتهاك للحريات الدينية .

مما جعلها تتقدم 8 مراكز بين الدول التي ينصح بزيارتها خلال العام الحالي .

وعلى الجانب الآخر جاءت كلا من : السلفادور ونيجيريا واليمن في تصنيف الدول الدول الأقل أمانا .