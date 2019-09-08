دولة عربية تتصدر قائمة الدول الأكثر أمانا في العالم

أعلنت شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية عن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم وتصدرت دولة ” سلطنة عمان ” تلك القائمة .
حيث اختيرت من ضمن ثلاثة دول صنفت بإنها الأكثر أمانا للسياحة على مستوي العالم وهي : سلطنة عمان وفنلندا وأيسلندا .
وأشارت الشبكة إلى أن سبب تصدر سلطنة عمان هو انخفاض معدلات الجريمة وارتفاع مستويات الوعي المجتمعي بها .
كما إنها خالية من أي ممارسات للإرهاب أو انتهاك للحريات الدينية .
مما جعلها تتقدم 8 مراكز بين الدول التي ينصح بزيارتها خلال العام الحالي .
وعلى الجانب الآخر جاءت كلا من : السلفادور ونيجيريا واليمن في تصنيف الدول الدول الأقل أمانا .