دعا ” إمام علي رحمان ” رئيس دولة طاجيكستان المزارعين في خطابا له اليوم الخميس إلى الإفطار في شهر رمضان للحفاظ على صحتهم وإنتاجيتهم مع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأشار رحمان إلى أن الحفاظ على الصحة العامة والأمن الغذائي مبرر شرعي لتأجيل الصوم .. وإنه يمكنهم قضاء أيام إفطار رمضان في وقت لاحق بعد ذلك .

فقال : ” أدعو كل من يعملون في الحقول بإسم صحتهم وعائلاتهم ولضمان مصلحة أسرهم إلى استغلال هذه الرخصة الشرعية وتأجيل الصوم إلى وقت أكثر ملاءمة ” .

يذكر أن طاجيكستان لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا لكنها أغلقت الحدود واتخذت إجراءات أخرى لمنع انتشار الفيروس منها إغلاق المساجد .