راقصة في ناد ليلي بدبي تهدد خليجي بفضحه ونشر صور وفيديوهات مخلة

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس راقصة تحمل الجنسية العربية لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد بتهمة ابتزاز رجل يحمل جنسية دولة خليجية بصور وفيديوهات جنسية جمعتهما سوياً حين كان مرتبطاً بها.

كما أنها هددت بفضحه لدى أسرته إذا لم يعد علاقته بها مجدداً، ويعطيها مبلغ 140 ألف درهم، و4500 درهم شهرياً، ووجهت إليه السباب مرات عدة في رسائل مسجلة أرسلتها عبر «واتسأب».

ووجهت إليها النيابة العامة في دبي تهمة ارتكاب جنايتي التهديد لحمل شخص على القيام بفعل بإسناد أمور خادشة للشرف باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والإساءة للذات الإلهية.

ووفقاً لـ”الإمارات اليوم”، قال المجني عليه في التحقيقات إنه تعرف إلى المتهمة قبل نحو سنتين وربطتهما علاقة صداقة توطدت بمرور الوقت من خلال المحادثات الهاتفية، وتعرفت إلى كل أفراد أسرته حتى عرض عليها الارتباط بشرط التوقف عن ممارسة عملها (الرقص في نادٍ ليلي)، والإقلاع عن تعاطي المشروبات الكحولية، لكنها لم تلتزم فقطع علاقته بها بعد أن سافرت إلى بلادها، وقام بتغيير رقم هاتفه، فقامت بفعلتها.