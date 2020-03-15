رجل دين إيراني يدعو الإيرانيين لنشر فيروس كورونا للتعجيل بظهور المهدي المنتظر

نشرت وكالة ” تسنيم ” الإيرانية المحلية تصريحات ” علي رضا بناهيان ” رجل الدين الإيراني البارز المتشدد والمقرب من المرشد ” علي خامنئي ” حول انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث قال في كلمة له مساء أمس السبت أن انتشار الأمراض والوباء مثل فيروس كورونا هو مقدمة لظهور الإمام المهدي المنتظر الذي يعتقد الشيعة بغيبته وظهوره في آخر الزمان .

ودعا علي رضا بناهيان الإيرانيين إلى العمل على تفشي هذا الفيروس لأنه سيعجل بظهور المهدي على حد قوله .

وتابع قائلا : ” من أهم فلسفات كارثة ظهور فيروس كورونا قبل ظهور المهدي هو أن يفهم البشر ضرورة وجود شخصية لإدارة هذا العالم .. وفقا للروايات الشيعية قبل ظهور الإمام المهدي فإن العالم يعاني من مخاوف واسعة النطاق والعديد من المشاكل الاقتصادية والوفيات وسيحتاج الناس إلى حكومة دينية يقودها الإمام المهدي ” .

وأضاف بناهيان : ” لدينا مدة زمنية وهي 40 يوما قبل حلول شهر رمضان المبارك وعلينا الاستمرار بالدعاء والتضرع إلى الله للتعجيل بظهور إمامنا ” .