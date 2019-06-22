رجل دين تونسي يزور جنودا إسرائليين في تل أبيب ويدعو لهم بالنصر !!

نشرت حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لزيارة واعظ للدين الإسلامي يدعى ” حسن الشلغومي ” فرنسي من أصل تونسي لتل أبيب حيث التقى بعددا من المسئولين الإسرائيليين خلال زيارته .

وظهر الشلغومي في الفيديو وهو يعانق عددا من الجنود الإسرائيليين داعيا لهم بالتوفيق والنصر قائلا : ” إن إسرائيل لا تعادي المسلمين وإنها فقط تحارب الإرهابيين مثل حزب الله وحماس والحوثيين والنظام الإيراني .. وإنها ستجلب الأمن والسلام للمنطقة والمسلمين ” .

ورد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” على حديث الشلغومي قائلا : ” أنتم من القلائل الذين يتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية ” .

مما أثار الجدل واستنكار وغضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتعليقات واصفة إياه بإنه عار على الدين الإسلامي والأمة العربية .

شالغومي مزحة في فرنسا بين الجالية المسلمة 🙂 أعيش في فرنسا ونطلق عليه إمام الصهيونية اليهودية! إنه يعيش مع وسائل الإعلام اللوبي اليهودي والدعم لنشر خطابهم! حتى أنه لا يتحدث الفرنسية ، ناهيك عن معرفته 0 من الإسلام 🙂 مضحك! — Dr. Yassine El. | Marketing-Thema.com (@Yel2030) June 20, 2019

وحسن الشلغومي هو إمام مدينة درانسي نشر كتابا يشرح فيه أفكاره عن الإسلام المتسامح ودعوته إلى الحوار مع اليهود .. ويواجه العديد من الانتقادات التي تصل إلى حد التهديد أحيانا ولذلك يحظى بحماية دبلوماسية وأمنية دائمة منذ 3 سنوات .