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رجل عذّب قاصراً.. أجبره على لعق مقعد المرحاض لسبب لا يصدّق!

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ضجّت المواقع الإخبارية بخبر العثور على فيديو لرجل يقوم بتعذيب صبي قاصر، عمره 14 عاماً، ويجبره على لعق مقعد المرحاض للضغط عليه لإعطاء بيان كاذب في قضية استيلاء على قطعة أرض.

ولفتت الشرطة في الهند الى أنها فتحت تحقيقاً في حادثة الاعتداء يوم الخميس، بعد العثور على الفيديو على هاتف الرجل الذي يدعى مختار خان والبالغ من العمر 35 عاماً.

وأوضح أحد كبار المسؤولين في الشرطة أنه تمّ اعتقال خان بناءً على أوامر من محكمة محلية في ما يتعلق بقضية تتعلق بشراء الأراضي باستخدام مستندات مزيفة، ليتم بعد ذلك العثور على فيديو التعذيب.

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