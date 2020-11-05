نشرت ” إنجي سلامة ” خطيبة الفنان الصمري الراحل ” هيثم أحمد زكي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وجهت من خلالها رسالة إلى متابعيها ومحبي الفنان الراحل لتذكيرهم بقرب موعد الذكرى السنوية الأولى على وفاته .

والتي توافق يوم السبت المقبل 7 نوفمبر حيث إنه كان قد رحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس 7 نوفمبر 2019 عن ‏عمر ي‏ناهز 35 عاما .

وكتبت إنجي سلامة في منشورها قائلة : ” أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين إسمها سنوية بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم .. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم ” .