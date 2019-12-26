رسالة نارية من محامية تونسية إلى أردوغان بعد زيارته لبلدها : ” عار علي تونس أن تخون ليبيا “

نشرت المحامية التونسية ” وفاء الشاذلي ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو أعربت فيه عن استيائها وصدمتها من زيارة الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” إلى تونس .

فقالت في بداية حديثها : ” أنا مصدومة .. تونس وطني تعاني من عصابة جاثمة على صدر هذه البلاد .. اليوم شعرت بالصدمة عقب رؤية السلطان العثماني صاحب الاحلام العثمانية يأتي إلي وطني مع وزير دفاعه وئيس استخباراته ” .

وتابعت : ” يا عارنا ويا خزينا .. عار علي تونس أن تخون ليبيا .. عار علينا أن نكون الخنجر الذي يضرب ظهر ليبيا .. نحن شعب الأصالة والأعراف والأخلاق ولكن يبدو أننا أمام سيناريو عمالة وخيانة جديد ” .

وأشارت المحامية التونسية أن السلاح الذي يدخل إلي ليبيا عن طريق تونس ويتسبب في قتل ومعاناة الأمهات والأبناء هناك كأنه يقتل الأمهات والأبناء في تونس .

وتساءلت وفاء الشاذلي حول السبب من زيارة أردوغان المفاجئة إلى تونس والتي لم يعلن عنها من قبل وقالت : ” خان وباع رئيس حكومة الوفاق الوطنية فايز السراج وطنه مع العثماني الذي يحلم بإمبراطورية عثمانية لا تغيب عنها الشمس عن طريق الاتفاقيات المشبوهه التي وقعها معه ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” وأختتمت: ” لا أعلم ما الذي يحمله وينويه أردوغان لهذا الوطن ولكننا نتصدي له ولأتباعه .. سنتصدي لكم ونعلن المقاومة في تونس سنبدأ من بلادنا محاربة ومقاومة أي أحلام عثمانية كما قاومنا الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها من إخوان تونس .. لن تكون تونس أرض الخيانة وأدعوكم من مكتبي للتصدي لهذه الاتفاقيات ” .