رضوى الشربيني تسخر من دلع البنات : ” إنتو ليه بتتسهتنوا .. الناس هيجيلها مغص “

نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تسخر من خلاله من تصرفات بعض الفتيات .
وظهرت رضوى الشربيني في مقطع الفيديو من إحدى حلقات برنامجها ” هي وبس ” وهي تتحدث ساخرة عن الدلع الزائد الذي تقوم به بعض الفتيات في تصرفاتها وطريقة كلامها من أجل لفت نظر الشباب إليهن .
فقالت رضوى الشربيني موجهة حديثها إلى هذه النوعية من الفتيات : ” إنتو ليه بتتسهتنوا .. وليه بتتكلموا كده .. هل ده تريند جديد أو نوع جديد من الدلع .. ده مش دلع الناس هيجيلها مغص والفشة والكلاوي هيضربوا ” .
وتابعت : ” لو إنتوا شايفين كبنات إن ده التريند الجديد وإن طريقة الكلام دي اللي هتلفت إنتباه الرجالة أو الشباب لأ ” .
وكتبت رضوى الشربيني في تعليقها على الفيديو : ” ليه بقى ” .
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