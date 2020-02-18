رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها

ترددت في الآونة الأخيرة أخبارا حول زواج الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين متابعيها وجمهورها إذا كان ما يتردد حقيقي أم مجرد شائعة .

لتخرج رضوى الشربيني للرد على ذلك ونفيه تماما عن طريق مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري وتؤكد على عدم تفكيرها في الزواج في الوقت الحالي .

فقالت في مقطع الفيديو : ” أنا مش بفكر في الجواز دلوقتي .. أنا عايزة أربي بناتي لما اطمن عليهم وأحس إن هما كويسين أبقى أفكر في نفسي .. وعايزة أطمن عليكم إنتم كمان ” .

وتابعت رضوى الشربيني : ” أنا مش مستعجلة على الجواز .. أنا اتجوزت وخلفت وخلاص ده نصيبي .. معرفش إذا اتجوزت هعرف اركز أوي معاكم كده وابقى مركزة معاه أوي وابقى مركزة مع بناتي ووالدتي وصحابي ” .