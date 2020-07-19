نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على قيام بعض الشواطئ بمنع المحجبات من الدخول ونزول البحر وحمامات السباحة .

فكتبت معربة عن استيائها من هذا الأمر قائلة : ” جتلي معلومة دلوقتى إن الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر و حمامات السباحة والحقيقة دى فكرة مقززة جدا و غير مقبولة ” .

وتابع : ” أولا لإنه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه .. ثانيا زى ما بنحترم حرية الست أو البنت الغير محجبة المفروض نحترم حرية المحجبة ونشجعها عليه مش نكرهها فيه ” .