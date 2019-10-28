رضوى الشربيني في تصريحات مثيرة للجدل تقدم نصائح للفتيات عن الزواج .. والمتابعين : ” روشتة عظمة “

نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من آخر حلقات برنامجها ” هي وبس ” المذاع على قناة ” cbc سفرة ” وهي تقدم بعض النصائح لكل فتاة أو سيدة غير متزوجة وتتعرض لأسئلة بشكل دائم عن مشروع الزواج المستقبلي .

وطلبت رضوى الشربيني منهم بأن يمتلكوا القدرة على الرد بردود مفحمة على تلك الأسئلة من نوعية ” هتتجوزي إمتى ” و ” مش هنفرح بيكي بقى ” .

وقالت رضوى الشربيني في مقطع الفيديو : ” أي حد هيقولك مش هنفرح بيكي قوليلو لأ افرحوا بيا أنا قمر أهو .. قطار الجواز فايتك أنا هاخد طيارة .. إيه يا حبيبتي مش هنشوف خلفك تقولي ربنا مرزقش ” .

وأضافت : ” لما حد يقولك إيه يا حبيبتي عديتي التلاتين ‏ردي وهعدي الأربعين والخمسين لحد ما ألاقي الرجل المحترم اللي اتجوزه .. واللي يقول لك هما الرجالة ‏اتعموا قولي له أنا اللي عيني مفيش رجل ملاها ” .

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب وتفاعل عددا كبيرا من متابعي رضوى الشربيني وجاءت بعض التعليقات مثل : ” روشتة عظمة ” و ” الله عليكي يارضوى ” .