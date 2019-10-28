رضوى الشربيني في تصريحات مثيرة للجدل تقدم نصائح للفتيات عن الزواج .. والمتابعين : ” روشتة عظمة “

نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من آخر حلقات برنامجها ” هي وبس ” المذاع على قناة ” cbc سفرة ” وهي تقدم بعض النصائح لكل فتاة أو سيدة غير متزوجة وتتعرض لأسئلة بشكل دائم عن مشروع الزواج المستقبلي .
وطلبت رضوى الشربيني منهم بأن يمتلكوا القدرة على الرد بردود مفحمة على تلك الأسئلة من نوعية ” هتتجوزي إمتى ” و ” مش هنفرح بيكي بقى ” .
وقالت رضوى الشربيني في مقطع الفيديو : ” أي حد هيقولك مش هنفرح بيكي قوليلو لأ افرحوا بيا أنا قمر أهو .. قطار الجواز فايتك أنا هاخد طيارة .. إيه يا حبيبتي مش هنشوف خلفك تقولي ربنا مرزقش ” .
وأضافت : ” لما حد يقولك إيه يا حبيبتي عديتي التلاتين ردي وهعدي الأربعين والخمسين لحد ما ألاقي الرجل المحترم اللي اتجوزه .. واللي يقول لك هما الرجالة اتعموا قولي له أنا اللي عيني مفيش رجل ملاها ” .
وحاز مقطع الفيديو على إعجاب وتفاعل عددا كبيرا من متابعي رضوى الشربيني وجاءت بعض التعليقات مثل : ” روشتة عظمة ” و ” الله عليكي يارضوى ” .
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