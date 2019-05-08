رغم خلافاتهما.. هل تسمي ميغان ماركل مولودها على اسم أبيها!

منذ الإعلان عن خبر ولادة دوقة ساسكس، ميغان ماركل، قبل يومين، ولا صوت يعلو فوق صوت الاسم الذي ستختاره وزوجها هاري لإطلاقه على الطفل، خصوصًا وأنهما لم يقرراه بعد.

وبينما ما تزال التكهنات قائمة، فإن الاسم الأقرب هو ما ترجحه دور المراهنات، وهو الاسم الذي قد يبدو مفاجئًا لكثيرين، حيث يقال إن ميغان قد تسميه على اسم أبيها، توماس!

لكن، كما هي العادة الملكية، فإنه يتم الانتظار فترة ما بين أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا لحين الإعلان بشكل مؤكد ورسمي عن الاسم.

غير أن صحيفة “مترو” رجَّحَت من جانبها للمتحمسين لمعرفة الاسم الذي سيطلق على الطفل ذلك الاسم الذي ترشحه دور المراهنات، التي تتوقع أن تميل ميغان لإطلاق اسم والدها، توماس، على مولودها.

ورغم أن اسم ألكسندر يبدو المفضل في أغلب الرهانات من منطلق أنه الاسم المفضل للزوجين، لكن البعض لم يستبعد احتمالية أن تميل ميغان لإطلاق اسم والدها على الطفل.

وجاءت قائمة الأسماء المفضلة للزوجين حسب تكهنات المراهنين كما يلي:

– ألكسندر

– جيمس

– سبينسر

– آرثر

– ألبيرت