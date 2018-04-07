رفضت الارتباط بجارها.. فنشر صورها على موقع إباحي!

رفضت طالبة جامعية مصرية الارتباط بجارها “سامي .ع” (28 سنة) بعد أن عرض عليها نيته التقدم لخطوبتها وطلب منها تحديد موعد لمقابلة أسرتها إلا أنها طلبت منه عدم الحديث في هذا الأمر، ولكنه وضع خطة شيطانية لإجبارها على الموافقة عليه عن طريق نشر صورها على موقع إباحي وإرسال رسائل تهديد إلى خالها للتدخل وإقناعها قبل أن ينشر مزيداً من صورها.

لم يترك خال الفتاة “سلمى.م” (19 سنة) الأمور تمر مرور الكرام وقرر التصدي للشاب فوضع خطة لإستدراجه وأبلغه هاتفياً بموافقة إبنة شقيقته وطلب مقابلته وعقب حضور “سامي” تمكن خال الفتاة من اختطافه بمعاونة آخرين وأجبره على التوقيع على إيصال أمانة انتقاماً منه وصوره عارياً واحتجزه منزله في النزهة شرق العاصمة القاهرة.

وتمكنت المباحث من القبض على طرفي القضية وبسؤال خال الفتاة يعترف باختطاف الشاب وحجزه لمدة يومين بسبب تهديده للفتاة، وتم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمبلغ وتبين انه يحتوي على صور “سلمى”، كما تم ضبط هاتف خال الفتاة وتبين أنه يحتوي صوراً مخلة وإيصال أمانة بـ100 ألف جنيه ممهور بتوقيع المجني عليه.

وقررت النيابة العامة حبس طرفي النزاع على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة واستدعاء الفتاة لسماع أقوالها.