رفض اعطاءه الريموت كونترول… فأحرق سيارته!

لجأ رجل أمريكي إلى تصرف متهور، أشعل على أثره حريقا كبيرا، غضبا من فشله في استرداد جهاز التحكم بالتلفاز، “الريموت كنترول”، الخاص من زوج والدته.

وطبقا لصحيفة “ميرور”، البريطانية، فلا يزال “أدريان بادلي”، صاحب الـ41 عامًا يعيش مع والدته، ويقضي معظم وقته في غرفة نومه، وعندما لم يعثر على جهاز التحكم بالتلفاز، لمتابعة برنامجه المفضل، طلبه من زوج والدته، الذي أكد أنه بحوزته فعلا، لكنه رفض أن يعطيه إياه

وقرر “أدريان”، أن ينتقم بطريقة خطيرة ومروعة، حيث أشعل النيران، في سيارة زوج أمه من طراز نيسان، ويبلغ سعرها 37 ألف دولار، التي احترقت بالكامل، رغم استدعاء قوات الإطفاء للمنزل.

وقال “أدريان” للمحكمة، في وقت لاحق، إنه فعل ذلك بسبب الخلافات المستمرة مع والدته وزوجها، مضيفًا أنه فعل شيئًا خاطئًا، لكنه لا يشعر بالندم على ذلك، موضحا أنه عانى من مشكلات نفسية، وتدهورت علاقته بزوج والدته بشكل كبير.

ورغم أن الطبيب شخّص إصابة بادلي بعد فحصه بالرُّهاب الاجتماعي، لكن القاضي أصدر حكمًا بحسبه 14 شهرًا، بسبب ما فعله.