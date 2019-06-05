رقصة هيب هوب في مكة المكرمة تثير الجدل!.. فيديو

أثار مقطع فيديو لجانب من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة، بمقرها بمكة؛ استياء وتذمّرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية في السعودية.

وقد علّقت أمانة مكة المكرمة في السعودية على الفيديو وقال المتحدّث باسم أمانة مكة، بحسب ما نقل موقع سبق المحلي، إن ما تم تقديمه من خلال الفرقة، هو عمل إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد، وبزي محتشم، وليس فيه مخالفات.

وذكر المتحدّث: ”إنه في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول لعيد الفطر المبارك، كان الهدف منه معايدة موظفي الأمانة وعلى رأسهم الأمين لأهالي مكة المكرمة والاحتفال معهم بفرحة العيد، وقد حضر الاحتفال عدد كبير من موظفي الأمانة يتقدمهم الأمين والوكلاء ومديرو العموم، كما حضر عدد من الأهالي والأعيان وبعض العائلات مع أطفالهم، وتبادل الجميع السلام والتهاني في جو جميل ورائع“.

وأضاف أنه ”خلال الحفل قدمنا فقرات متنوعة من الألوان التراثية والأهازيج الشعبية المعروفة في المملكة، وهي (المجس – الخبيتي – المجرور – المزمار – العرضة السعودية) والفن الحديث الذي قدمته فرقة ”هوانا“ الفرقة المعروفة في المنطقة الغربية، وهذا ليس أول عمل لها في مكة المكرمة، فقد سبق وظهرت في احتفالات عديدة“.

في المقابل، توّعد نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة، فهد الروقي، في تصريح لموقع ”سبق“ المحلي، بأن المجلس سيرفع للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمطالبة بلجنة للتحقيق فيما اسماه بالإسقاطات، على حد قوله.

وأشار ”الروقي“ إلى أن العرض لا يمتّ للموروث الشعبي وثقافتنا في السعودية، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقيم فيها الأمانة مثل هذه الفرق الغنائية.