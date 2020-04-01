رهاب بيطار تعلن انسحابها من قضية قتيل فيلا نانسي عجرم : ” من أراد بيع القضية ؟ “

نشرت المحامية ” رهاب بيطار ” عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي تسجيلا صوتيا لها أعلنت من خلاله عن انسحابها من قضية ” محمد الموسى ” قتيل فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” .

فقالت : ” إن العالم يمر بمحنة يمر أعظم مما صنعته الحروب وإن ما نحن فيه الآن بسبب إننا لم نحب بعضنا بالقدر الكافي .. أنا المحامية رهاب ممدوح البيطار سفيرة السلام في الفيدرالية العالمية للسلام في نيويورك وسفيرة حقوق الإنسان وعضو في مبادرة رائدات السلام في الكويت ورئيسة منظمة جسور السلام والثقافة في كاليفورنيا أعلن وحفاظا على إسمي ومكانتي إنسحابي من قضية محمد الموسى وسأعود للتفرغ لعملي في مساعدة الإنسان ” .

وتابعت : ” وذلك لأسباب كثيرة أهمها تصارع البعض لتشويه صورتي وبأشكال مختلفة واتهامات كثيرة كان آخرها اتهامي بتدمير القضية رغم إني لم أقصر بواجبي كمحامية ورغم أن ما قدمته للقضية يتجاوز واجباتي كمحامية .. ولكن ما قدمته قدمته كإنسانة تقف مع الطرف الأضعف ” .

كما أشارت رهاب بيطار إلى إنها لم تكن تتوقع أن يأتيها الرد على ما فعلته بهذه الصورة والطريقة السيئة وأتها تريد رد الاتهامات الباطلة عنها وتتحدى كل من وجهها إليها بالظهور بشكل علني وتقديم أدلته وإلا فإنها ستتجه إلى القضاء .

وتمنت أن يتم كشف من أراد بيع القضية ومن سيبيعها ومن سيتسبب في دمارها متوجهة بالشكر إلى كل من قدم لها الدعم .

واختتمت رهاب بيطار رسالتها قائلة : ” بإسم المحبة أشكر كل من تابعني ومن دعمني ووقف إلى جانب الحق .. واطلب منكم الدعاء لي في صلاتكم كي يستمر الله في منحي نعمة العطاء لأقف في هذه المحنة بجوار كل من فقدوا أنفاسهم ولا يستطيعون طلب المساعدة ” .