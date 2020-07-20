نشرت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” تتحدث من خلاله عن قضية غسيل الأموال التي أثيرت مؤخرا في دولة الكويت والمتورط فيها عدد كبير من مشاهير السوشيال الميديا .

وعلقت روان بن حسين على ذلك ساخرة معلنة رغبتها في غسل الأموال بعد أن رأت أن نتيجة هذا الأمر هو إمكانية شراء المنازل والسيارات والرفاهية في المعيشة .

فقالت : ” أقولكم شئ وما تفهموني غلط .. لما شفت إن غسيل الأموال يفتح بيوت يشتري شقق يشتري سيارات تسافر تشتري ساعات وأنا أسوي دعاية واحدة في الشهر وأبيع أرواج علشان أغطي إيجار بيتي أردت إن أنا أغسل .. أعطيني فلوس وأنا أغسلها بسرعة ” .