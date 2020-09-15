يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس انتقل لم يكتف بتحطيم الارقام القياسية في لعبة كرة القدم فقرر أن أصبح صاحب أغلى خاتم خطوبة يقدمه لاعب كرة قدم لصديقته.

وبحسب صحيفة “صن” (THE SUN) البريطانية فإن قائد منتخب البرتغال أنفق 791 ألف دولار على خاتم الخطوبة الماسي الذي يقدمه لصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

وتفوق رونالدو على جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ومنتخب إنجلترا الذي قدم خاتم خطوبة لزوجته ميغان دافيسون قدر بـ 643 ألف دولار، أما المركز الثالث فيحتله النجم السابق للكرة الإنجليزية آشلي كول الذي قدرت قيمة خاتم الخطوبة الذي قدمه لزوجته السابقة بنحو 354 ألف دولار.







يذكر أن رونالدو تعرف على جورجينا نهاية 2016 ويربيان الآن 4 أطفال هم آلانا (عامان) والتؤام إيفا وماتيو (3 سنوات) وكريستيانو جونيور (10 سنوات).