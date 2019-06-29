ريهام سعيد تنشر وصيتها الأخيرة بعد إصابتها بمرض خطير.. وريم البارودي تدعو لها

فاجأت ال​إعلام​ية المصرية ​ريهام سعيد​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت صورة كتب فيها:”الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحد”.



ويأتي ذلك، بعد أن اطلت سعيد مؤخراً في حلقة برنامجها من دون مساحيق تجميل ليتبين لاحقاً أنها أصيبت بميكروب خطير في الوجه، وخضعت لجراحة عاجلة لمحاولة السيطرة على الانتشار السريع لهذه العدوى خوفا من وصولها إلى الأنسجة الحيوية في الرأس، وهو ما يهدد حياتها.

هذا وشدد عليها الأطباء بعدم الظهور نهائيا عبر برنامجها، والخلود إلي الراحة التامة لمدة شهر كامل.

وتفاعل المتابعون مع كلام سعيد هذا بشكل كبير، حيث تمنوا لها الشفاء العاجل، وكان من بين المعلقين صديقتها الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ التي قالت لها:”بعد الشر عليكي حبيبتي وربنا يخليكي لينا وان شاء الله حتبقي زي الفل وكل الناس بتدعيلك وانتي قد كل الأزمات ربنا يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي”.