نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا لها تحدثت من خلاله عن بعض العيوب الموجودة في شخصيتها والأمور التي تضايقها في الحياة وتتمنى التخلص منها .

فكتبت قائلة : ” كان نفسي تبقى الحياة من غير مشاكل ولا أعداء و لا مهاترات من غير حقد ولا حسد ولا غيرة .. كان نفسي أبقي مش متهورة و لا مندفعة و قراراتي سريعة .. كان نفسي معرفش ناس زبالة ” .

وتابعت : ” كان نفسي أحب نفسي أكتر من كده بكتير و ابطل اغلط في حق نفسي .. كان نفسي الناس تسيبني في حالي و كان نفسي يسيبوني استمتع بنجاحي .. كان نفسي ماثقش في الناس بسرعة .. كان نفسي متصدمش في اللي حواليه ” .

وأضافت ريهام سعيد : ” أكيد عندي عيوب و عرفتها و هصلحها مش عشان كنت وحشة و بقيت كويسة لا عشان كنت صغيره وكبرت .. عمري ما حبيت الأذية لحد و لا فرحت في حد .. معرفش في وقت ولا لأ لو حتي فاضل يوم واحد في عمري انا هبتدي كل حاجة من جديد حتي حلمي هحلم من جديد و هبني نفسي من جديد ” .

واستكملت : ” لو اتحاربت تاني أنا مش هحارب .. ربنا كبير و الحق بيرجع .. تعالوا نستمتع بكل لحظة ونستمتع بعبادة ربنا في الشهر الكريم .. يا رب يغفر لنا و يسامحنا هو ده المكسب الكبير .. كل لحظة كنت مكشرة فيها هعوضها بضحكه حتي لو مفيش حاجه اضحك عليها ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” بس طول ما فيه أحمد فهمي و أكرم حسني لازم هانفضل نضحك .. بجد برافو عاملين عمل عبقري .. متضيعوش وقت تعالوا نحمد ربنا علي كل نفس خارج و طالع ربنا يديم علينا نعمه الصحه و الستر .. بداية جديدة ادعوا كتير ” .