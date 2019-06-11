ريهانا عن حسن جميل : ” واقعة في الحب بقوة وأريد أن أصبح أما “

في حوار للنجمة الأمريكية ريهانا لمجلة ” إنترفيو ” الأمريكية كشفت عن أسرار علاقتها بالثري السعودي حسن جميل واعترفت بحبها الشديد له ورغبتها في قضاء بقية حياتها معه .

وعن الأنباء التي يتم تداولها مؤخرا عن إنهما يخططان للزواج قالت إنها كفتاة تحلم بذلك وتخطط لحياتها كما تريد والله له إرادته وأشارت إلى أن صغر سنها في الوقت الحالي لن يمنعها من الزواج .

وبسؤالها عن رغبتها في أن تصبح أما أم لا أشارت إلى أن أكثر ما ترغب به في الوقت الحالي عن أي شئ آخر في الحياة هو أن تصبح اما .

وبدأت علاقة ريهانا وحسن جميل منذ مطلع عام 2017 وكانت قد نقلت محل إقامتها إلى لندن منذ شهر يناير الماضي لكي تكون بجوار حبيبها خاصة وإنها ركزت مؤخرا على إطلاق خط خاص بالمكياج والأزياء مع دار “Fenty ” الباريسية .

وكان قد ظهر الثنائي في لقطات رومانسية التقطتها لهم عدسات الكاميرات خلال قضائهما عطلة قصيرة على شاطئ “Amalfi ” في كابري بإيطاليا في عطلة عيد الفطر .