ترددت شائعات وأقاويل في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن نقل المومياوات الملكية في موكب ضخم من المتحف المصري إلى متحف الحضارة عن وجود علاقة بين ما يسمى ب ” لعنة الفراعنة ” وبين الحوادث التي شهدتها مصر مؤخرا .

حيث اعتبر البعض أن هذه الحوادث التي جاء من بينها تصادم قطاري سوهاج وانهيار عقار بمنطقة جسر السويس وجنوح سفينة في قناة السويس وحريق سكة حديد الزقازيق وراءها لعنة الفراعنة .

وخرج عالم وخبير الآثار المصري الدكتور ” زاهي حواس ” بتصريحات له للرد على هذا الأمر مؤكدا على إنه لا أساس له من الصحة ولا توجد علاقة بين ما يسمى بلعنة الفراعنة والحوادث التي شهدتها مصر .

وأكد حواس على أن لعنة الفراعنة ما هي إلا مجرد خرافة .. وأن موت بعض العلماء بعد فتح المقابر الأثرية في الماضي كان بسبب أن الغرفة الموجود فيها المومياوات تحتوي على جراثيم سامة .

وأشار إلى أن حدث نقل المومياوات الملكية هو شيء عظيم جدا يفخر به آباؤنا الفراعنة .. وأن موكب المومياوات الملكية يشكل أكبر دعاية لمصر .