زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم ” مصطفى تورتة ” : ” انت راجل !! “

بعد تداول قصة الشاب ” مصطفى قطب “الشهير بمصطفى تورتة وخطيبته السابقة ” نهال ” والتي قام فيها مصطفى بترك خطيبته في قاعة الحفل اثناء الاحتفال بخطبتهما وغادر هو وعائلته في مفاجأة للعروس وأهلها بدون أي مبرر وأخذ معه الشبكة وتورتة الحفل .

نشرت ” ندى الكامل ” زوجة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا تهاجم فيه هذا الشاب وعائلته .

فكتبت ندى متسائلة : ” بعيدا عن الجانب الكوميدي من حكاية مصطفى تورتو .. العريس اللي ساب عروسته يوم الفرح واخد الشبكة ومشي .. في جانب يخوف بجد الولد ده عمل كده بالاتفاق مع عائلته كلها .. عائلة كاملة من أب وأم وأعمام وعمات وخيلان وخالات .. عائلة كاملة محدش فيهم قاله عيب عليك أو فكر ان عندهم بنات ” .

وابدت عن دهشتها بسبب سلبية بعض العائلات في مواقف أبنائهم الذكور وقالت : ” قعدت افكر إننا بنربي جيل من الذكور على انت راجل فاهرب وسيب العروسة والفضيحة هتبقى ليها .. انت راجل فسيب مراتك وهي حامل تعبانة واخرج اتفسح وفك عن نفسك .. انت راجل فسيبها تتحمل المسئولية وتودي وتجيبب العيال وتتسحل مدرسة وتمارين ودروس ودكاترة ” .

واختتمت ندى الكامل كلامها : ” احنا بنربي النوع ده من الذكور ونرجع نزعل لما بناتنا تقابل واحد منهم ” .