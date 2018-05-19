زوجة تسب زوجها ووالدته أمام الجميع في محل تجاري.. شاهد ردة فعل المتسوقين

أظهر مقطع فيديو ردة فعل عدد من المتسوقين على مشهد تمثيلي من حلقة أمس ببرنامج الصدمة المذاع على قناة “إم بي سي” .

وتناولت الحلقة موقف الابن البار بوالدته ، حيث ظهر الممثل وهو يربط حذاء والدته، بينما جاءت إليه الزوجة مسرعة وطالبته بالوقوف فوراً قائلةً “لا تفضحني أمام العالم.. أنا اللي جاي اشتري ولاهي”. وأثار الموقف وارتفاع صوت الزوجة واستمرارها في سب حماتها بألفاظ نابية انتباه المتسوقين.

وتجمع المتسوقون منفعلين على الزوجة ورافضين سلوكها تجاه الأم، كما دعوها لمعاملتها معاملة تليق بأم عجوز، وذلك قبل أن يتدخل طاقم البرنامج ويكشفوا لهم أن المشهد تمثيلي.