نشرت ” مديحة الحمداني ” زوجة الفنان السوري ” قصي خولي ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” أرفقتها برسالة أثارت الجدل بين المتابعين .

فكتبت في تعليقها عليها : ” عندما كنت طفلة كنت أحلم باليوم الذي سأغادر فيه المنزل وأسافر وأحصل على وظيفة حقيقية وأكسب الكثير من المال وأقود السيارة وربما إذا كنت محظوظًة بما يكفي لأقع في الحب ” .

وتابعت : ” أتذكر عندما كنت أكذب إذا سألت عن عمري وأتظاهر بأنني أكبر سنا لا لشيء بل للحصول على وظيفة وأن يتم التعامل معي بجدية ” .

وأضافت مديحة الحمداني : ” كنت في عجلة من أمري .. أتساءل الآن لماذا التسرع والحياة بطبعها مسرعة .. الآن أحاول أن أبطئ ولا أستطيع لقد فقدت السيطرة .. تبدو السنوات وكأنها لا شيء وغدا أصبح يوم أمس .. لكم أتمنى أن أكون طفلة مرة أخرى ” .

الأمر الذي دفع عددا من المتابعين إلى الحديث من خلال التعليقات عن الأزمة التي حدثت بينها وبين قصي خولي مؤخرا متسائلين عن خاتمتها وعن مصير إبنهما .