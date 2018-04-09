زوجة مصرية حاولت قتل حماتها بواسطة ثعبان!!

لم تكن سيدة مصرية تتخيل يوما أن تتعرض لمحاولة قتل على يد زوجة ابنها الذى اضطرتها الظروف للانتقال إلى بيته بعدما عجزت عن دفع ايجار شقتها ، ففوجئت بالمعاملة القاسية من زوجة الابن لإجبارها على ترك الشقة ، ووصل الأمر إلى أن حاولت زوجة الابن التخلص من حماتها بدس ثعبان فى غرفتها .

وفي تفاصيل القصية القصة وفق البلاغ الذى حررته سيدة تبلغ من العمر 63 عاماضد زوجة نجلها، وقام بنشره موقع “اليوم السابع”، فقد قالت الأم : قمت بتزويج ابنى ولم انقطع عن مساعدته هو وزوجته طوال 10 سنوات ، ولم أقصر يوميا معهم إلى أن توفى زوجى وأصبح مورد دخلى الوحيد هو المعاش الذى لا يتعدى مئات الجنيهات”.

وأضافت : ” عجزت عن دفع إيجار الشقة لشهور ، فحصل صاحب العقار على قرار بطردى”.

وتابعت الأم : “ذهبت للعيش مع ابنى وزوجته بعد أن أصبحت فى الشارع، لكن زوجة ابنى عاملتنى بجفاء وكانت تفتعل الخلافات لإفساد العلاقة بينى وبين ابنى ، وطوال 6 أشهر قضيتها معهما كنت أعيش كخادمة”.

وأكملت: “وصل الأمر أن طلبت زوجة ابنى الطلاق إذا لم أترك المنزل ، ولكنه رفض ، فهددتنى بالقتل ، وبالفعل دست لى ثعبانا فى غرفتى وكاد أن ينهى حياتى لولا مساعدة الجيران ، الذين اصطحبونى للمستشفى”.

وأكدت الأم أن التحريات أكدت استعانة زوجة ابنى بأحد المسجلين الذى أحضر لها الثعبان حتى تتخلص منها نهائيا.