سعودية ترفع دعوى قضائية ضد زوجها بعد ان ضربها.. ولماذا رفضتها المحكمة؟

رفعت ​سيدة سعودية​ دعوى قضائية ضد زوجها، تتهمه فيها بأنه ضربها بـ”العقال”، مطالبة ​المحكمة​ بتوقيع العقوبات المقررة عليه.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن الزوجة اتهمت زوجها بضربها بالعقال أمام أحد قصور الأفراح، وهو الأمر الذي اعترف به الزوج بالفعل، موضحاً تصالحه معها، وتقديمه مبلغ 10 آلاف ريال ترضية لها، مبيناً أن إحدى قريباتها حرَّضتها على رفع الدعوى بعد كل هذه المدة، طمَعاً في الحصول على تعويض مالي جيد.

بينما قالت الزوجة إن تصالحها مع زوجها لا يعني تنازلها عن حقّها، وأن عودتها إلى منزل زوجها كانت من أجل أولادها، مشيرة إلى أنها لم تقدّم شكوى ضد زوجها طوال هذه المدة؛ لأنها لم تجد من يرفع لها الدعوى، غير أن المحكمة رفضت الدعوى في النهاية بعد الاستماع إلى شهادة الطرفين، لأن الواقعة نفسها قد مر عليها 3 سنوات، وثبت أن الزوج قد صالحها وأرضاها بمبلغ مالي، وافقت على إثره الزوجة باستئناف حياتها معه، داخل منزلهما بعد الواقعة.