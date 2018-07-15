“سلب ونهب” في الشانزلزيه بعد التتويج بالمونديال

اقتحم حوالى 30 شابا، مساء الأحد، مركزا تجاريا في جادة الشانزليزيه في باريس، وعاثوا فيه خرابا ونهبوا بعضا من محتوياته، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، في وقت كان مئات آلاف الفرنسيين يحتفلون في الجادة الفارهة بفوز بلادهم بكأس العالم في كرة القدم

وأوضح صحفي في “فرانس برس” أن الشبان الذين كان بعضهم ملثما اقتحموا مركز “دراغستور بوبليسيس” التجاري من مدخله الرئيسي الواقع في جادة “مارسو” وعاثوا فيه خرابا ثم خرجوا ضاحكين يتأبطون زجاجات نبيذ أو “شمبانيا” نهبوها من المركز التجاري، ويلتقطون لأنفسهم صورا بهواتفهم النقالة

المصدر: Skynewsarabia.com

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