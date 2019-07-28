“سنبتة” كلمة جديدة تدخل اللغة العربية.. فما معناها؟!

أعلنت جامعة أم القرى السعودية عن قيام باحث يعمل فيها بتعريب كلمة “سناب شات” وذلك استجابة لرغبة الأمير خالد الفيصل.

وبحسب حساب جامعة ام القرى على تويتر فإن المقابل العربي لكلمة “سناب شات” هو ”سنبتًا“، والواحد من ”سنبتة“ وجمعها ”سنابت“.

غير ان الاسم الجديد قوبل بتجاهل واسع وانتقادات من عشاق التطبيق الأصفر الذي يستقطب عددًا كبيرًا من شبان وشابات المملكة.

وكان أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل؛ خلال إعلانه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد في فروعها الأربعة​، أنه لن يستخدم كلمة “سناب شات” مرة أخرى.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وتابع الفيصل: أشعر بالألم لعدم وجود مقابل عربي لهذه الكلمة، وأدعوهم إلى البحث عن ترجمة له إذا أرادوا مني ذكرها مرة أخرى. وكشف أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان عن تفاصيل وفروع الجائزة التي تشمل 4 فروع وهي: الفيلم القصير، الصورة، التغريدة، سناب شات وتبلغ جوائزها نصف مليون ريال.