سورية تسخر من راتب حسن نصرالله… شاهد ماذا قالت!
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة سورية تسخر فيه من التصريح الاخير لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والذي كشف فيه ان راتبه الشهري لا يتجاوز 1400 دولار امريكي.
وقالت السيدة في الفيديو الذي وصفته على انه رسالة الى نصرالله “سمعنا انكم تتقاضون مبلغا زهيدا جدا لقاء جهودكم المبذولة وغير المبذولة كرئيس حزب الله” وتابعت “بدي قلك هذا ظلم ما لازم ترضى فيه معقولة يكون راتبك اقل من راتب ناشط عندك”.
وكان نصر الله قد كشف عن راتبه في مقابلة مع قناة (الميادين)، حيث أكد أن راتبه يبلغ 1300 دولار.
أتوقع ان ما ذكره السيد حسن نصر الله عن الراتب صحيح ، لكن من جهة ثانية اعتقد تكاليف حراسته الشخصية والمعاشية له ولعائلته مكلفة جداً ، ولا استبعد ان تكون كلفتها اليومية مليون دولار عدا ونقدا ( هذا ان كان الشباب في الحزب مقتصدين ) فهي لا يمكن ان تكون باي حال اقل من ذلك ان كانوا يحرصون على سلامته ، اي التكلفة السنوية تتجاوز ال 365 مليون دولار او حتى نصف مليار دولار بالتمام سنويا !
وذلك شيء طبيعي لحماية شخص رمز وتوفير له ليس فقط الحماية انما المعيشة والحياة التي تمكنه من اتخاذ أصعب القرارات حربا وسياسة وتحريرا للمغتصب من الارض ولا اقول ( سلما ) فهو لم يعشه من زمن طويل ، وبالتالي السؤال عن راتبه الشهري لا معنى له من الاعراب ، وإجابته على السؤال كانت من باب الاغاضة لمن يهمه الأمر لا اكثر .
بِكُم يتحرّر الأسرى بِكُم تتحرَّرُ الأرضُ
بقبضتِكم بغضبتِكم يُصان البيت والعِرضُ
بِكُم سنغيِّرُ الدُّنيا ويَسمعُ صوتَنا القدرُ
بِكُم نبني الغدَ الأحلى بِكُم نمضي وننتصرُ
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بهذه الكلمات المأخوذة من رسالة وجهها حسن نصرالله لجنوده في الميدان تغنّت جوليا بُطْرُس في يوم من الأيام فأججت العواطف و شحذت سيوف الخَطابة و التصفيق للبطل القادم من جبال الشمس و اليوم نقف أمام نفس الشخص بعد أ أُسدّل الستار و سقطت الأقنعة غير مُصدقين أننا صفقنا لَهُ أو صدقناه في يوم من الأيام و دائما ما أتساءل إن كان تصفيقُنا له لأننا صدقناه أم لحاجتنا لبطل أو فارس في زمن عزت فيه البطولة و مات فيه الفرسان …..
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عفواً أن أُسدل الستار
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كم انت رخيص يا نسغ الله
الله يحمى السوريين ويرجع بلادهم أمن ومستقر احسن مما كان
يعني مين هالشخصية يللي جايبين فيديو عنها
يعني مين هي بالاصل بالاول لتوصل لصرماية حسن نصر الله وقتها خليها تحكي شو مابدها