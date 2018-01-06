سورية تسخر من راتب حسن نصرالله… شاهد ماذا قالت! منوعات

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة سورية تسخر فيه من التصريح الاخير لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والذي كشف فيه ان راتبه الشهري لا يتجاوز 1400 دولار امريكي.

وقالت السيدة في الفيديو الذي وصفته على انه رسالة الى نصرالله “سمعنا انكم تتقاضون مبلغا زهيدا جدا لقاء جهودكم المبذولة وغير المبذولة كرئيس حزب الله” وتابعت “بدي قلك هذا ظلم ما لازم ترضى فيه معقولة يكون راتبك اقل من راتب ناشط عندك”.

وكان نصر الله قد كشف عن راتبه في مقابلة مع قناة (الميادين)، حيث أكد أن راتبه يبلغ 1300 دولار.