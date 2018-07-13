سيدة أعمال سعودية تتعرض لعملية احتيال كبيرة… بطلها محاميها!

تعرضت سيدة أعمال سعودية لعميلة احتيال كبيرة من قبل امرأة أوهمتها بتنفيذ اتفاقيات تجارية بمليون ريال.

وفي التفاصيل، فقد توجهت السيدة إلى مكتب المحاماة لإعادة حقّها من هذه السيدة التي احتالت عليها. إلا أن المحامي استغل الظرف وتزوج من سيدة الأعمال الأرملة طمعاً بالثروة التي حصلت عليها من زوجها المتوفي.

وبحكم زواجه منها احتفظ المحامي بالشيكات الصادرة باسمها وبات يساومها عليها كي تجهض الطفل الذي حملت به منه.

هذا الأمر دفع بسيدة الأعمال إلى رفع دعاوى عديدة ضدّ المحامي، فصدر الحكم ضدّه من قبل محكمة الرياض والذي يُلزمه بتسليم الشيكات التي احتفظ بها منذ عام تقريباً.

كما ألزمته المحكمة بدفع 150 ألف ريال قيمة إيجار قصر السيدة الغنية التي كانت زوجته، فضلاً عن دفع 40 ألف ريال كنفقة وكلفة عملية الإجهاض.

المصدر: lbcgroup.tv