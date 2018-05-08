سيدة البرازيل الأولى تقفز بثيابها إلى وسط البحيرة لإنقاذ كلبها

قفزت مارسيلا تامر، سيدة البرازيل الأولى، إلى بحيرة القصر الرئاسي بكامل ثيابها لإنقاذ كلبها الذي دخل وسط الماء لمطاردة البط، ولم يتمكن من العودة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فقد تم الاستغناء عن خدمات أحد أفراد الأمن، بعد رفضه إنقاذ الكلب في تلك الحادثة، التي وقعت في 22 أبريل/نيسان.

وأضاف تقرير BBC، أن مارسيلا كانت تتمشى في حديقة القصر مع ابنها، البالغ من العمر 8 سنوات، عندما رأت الكلب يقفز إلى البحيرة لمطاردة بعض البط.

وتنشر مارسيلا صوراً لكلبها على حسابها في إنستغرام. وتملك مع عائلتها كلبين هما: “بيكولي” و”ثور”.