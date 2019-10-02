سيدة خليجية تطالب المحكمة بحبس وتغريم ابنها .. ما السبب ؟

كشفت صحيفة ” الإمارات اليوم ” عن قيام سيدة بدولة الإمارات برفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح الفجيرة ضد إبنها .

وجاء ذلك على خلفية اتهامها له بقيامه بشتمها ومحاولة طردها من منزلها .. حيث قال لها : ” اذهبي للمرقص بدلا من البقاء في المنزل ” .

وطالبت الأم بحبسه وتغريمه 50 ألف درهم أي ما يعادل 13,50 دولار كردا لاعتبارها .

ونفى الإبن المتهم ادعاء والدته وإنه قام بشتمها فقال : ” كنا في تلك الأثناء بمحكمة الإصلاح الأسري من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي .. وكنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة ولم أتطاول على والدتي .. إلا أنها غضبت مني وقامت برفع قضية بحقي ” .

كما طالب المتهم بتأجيل الحكم في القضية لحين استدعاء شاهدين على عدم شتمه لوالدته مطالبا المحكمة بإصدار حكم ببراءته .