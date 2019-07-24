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سيدة مصرية تتهم ابنها باغتصابها!

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تقدمت سيدة مصرية ببلاغ ضد ابنها تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيا واغتصابها اكثر من مرة.

وفي التفاصيل، كما نقلتها مواقع مصرية فقد أحالت نيابة جنوب القاهرة، ملف اتهام شاب باغتصاب والدته داخل شقتها بمصر القديمة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من سيدة تدعي فيه اغتصاب ابنها لها، مشيرة إلى أنها مطلقة من زوجها الأول منذ سنوات ولديها منه ابن عمره، 30 عاما، ويقطن معها ومع زوجها الثانى بنفس الشقة بعزبة خير الله.

وادعت المبلغة أن نجلها قام بالدخول عليها في غرفتها، وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا، ولم تكن المرة الأولى، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، وألقت القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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