شاب سعودي يصور لحظة تحرشه بخادمته.. فكيف كان مصيره؟ منوعات

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ألقت شرطة الرياض في السعودية، القبض على الشاب سامي الزهراني الذي ظهر في فيديو يتم تداوله عبر الانترنت وهو يتحرش بخادمة منزله.

وفي التفاصيل، فقد انتشر منذ أيام فيديو يظهر تحرش سامي بالخادمة ما أثار موجة من الانتقادات. هذا الأمر جعل النائب العام الشيخ سعود المعجب بتوجيه قرار القبض على سامي.

وقد تم إيقاف الشاب العشريني وسيتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.