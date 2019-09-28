شاب سعودي ينشر وصية والده والذي عثر عليها فجأة بعد وفاته

نشر شاب سعودي يدعى ” عبد الله الجهيمي ” وصية والده له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” والتي كتبها له قبل وفاته بإسبوع تقريبا .

يروي الشاب السعودي في تغريدته إنه عثر على الوصية بالصدفة عند قيامه بفتح جوال والده والذي كان مغلقا منذ وفاته لأخذ بعض المعلومات التي تساعده في إنهاء الإجراءات .

وإنه لفت انتباهه هذه الملحوظة التي كتبها والده موجها حديثه له وإنه كتب الوصية قبل وفاته بأيام ولم يرسلها له ولا لغيره .

وكتب عبد الله في تعليقه على الوصية قائلا : ” جوال والدي رحمه الله بحوزتي وهو مغلق منذ وفاته .. البارحة اضطررت إلى الدخول على جواله للحصول على معلومات في الملاحظات لإنهاء الإجراءات .. ولفت انتباهي هذه الملحوظة التي كتبها موجها حديثه لي ولم يرسلها لي ولا لغيري وكأنه عرف أنني سأجدها وسأقرأها ولو بعد حين ” .

وتضمنت الوصية التي كتبها الأب بعد شعوره بدنو الأجل بعد أن شعر ببعض التعب وإنه كان يتقيأ دما بإنه راضي عن إبنه تمام الرضا وإنه يحبه كثيرا وأكد عليه الاهتمام بوالدته وإخوته ومراعاة صلة الرحم .

ونشر الابن صورا للوصية وكتب معلقا عليها : ” هذه وصايا والدي لي ” .

واختتم الأب وصيته وقال : ” والله يا عبد الله اتمنى ان يمد الله في عمري واشوفك موظف في ارامكو أو مكان كبير ولكني احس بدنو الاجل وهذا امر الله .. صدقني يا عبد الله اني اعطيتك كل ما املك وعلى قد اللي اقدر واني ما ابغا اشوفك منكسر ولو عندي زيادة لاعطيتك لكن الحمد لله .. الله الله في نفسك وفي امك وفي اخواتك واخوانك .. استودعك الله يا ابني البار 18 ذو الحجة وهو 19 اغسطس ” .