شاب مصري يقدم على الانتحار في بث مباشر على ” فيس بوك “

أقدم شاب مصري يدعى ” إسلام ” ويبلغ من العمر 25 عاما على التخلص من حياته بالانتحار شنقا وبث واقعة الانتحار مباشرة عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الأحد .

وتعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب متوفيا برفقة شقيقه وبعض الأصدقاء .. والذي قام بشنق نفسه بعد تناوله جرعة من مخدر الأستروكس .

وأدلى شقيق المتوفي بإفادته في التحقيقات حيث قال إنه فوجئ بأصدقاء شقيقه يحضرون للمنزل عقب مشاهدتهم لمقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” والذي ظهر خلاله وهو يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل في غرفة النوم .. وعقب دخوله لغرفة شقيقه وجده معلقا فقام بنقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه قبل إسعافه .

وأكد على أن إسلام لم تكن لديه خلافات مع أحد .. وهو المسئول عن الأسرة بعد وفاة والده منذ 3 سنوات تقريبا

كما أشار أصدقاء إسلام إلى أن آخر رسالة كتبها قبل وفاته هى : ” الموت مش هو اللى بيخوف .. اللى بيخوف هو الحياة .. أستودعكم الله ” .. وأن حالته النفسية كانت سيئة في الفترة الأخيرة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .. كما تم حذف مقطع الفيديو من على مواقع التواصل الإجتماعي .