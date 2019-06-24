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شاب مغربي يثير التساؤلات بنشره صور حصرية للملك محمد السادس.. فكيف يحصل عليها؟

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الشاب المغربي سفيان البحري

الشاب المغربي سفيان البحري

أثار الشاب المغربي سفيان البحري، والذي يدير عددا من الصفحات الغير رسمية للعاهل المغربي، التساؤلات حول طريقة حصوله على صور حصرية للملك محمد السادس.

غير أن سفيان البحري نفى، في مقابلة على قناة “بي بي سي العربية”، أن تكون له أية علاقة، لا من بعيد ولا من قريب، مع القصر الملكي، وأن كل ما يقوم به وما ينشره من صور تأتي من مبادرة شخصية.

وكشف البحري، عن كيفية حصوله على الصور الحصرية الخاصة بعاهل المغرب الملك محمد السادس، قائلا: إن الصور الخاصة التي يلتقطها أشخاص للملك، أو تلك التي تلتقط للملك في مناسبات مختلفة وخلال سفرياته خارج أرض الوطن تأتيه عن طريق المعجبين بالصفحة، وأول ما يلتقط شخص صورة مع الملك أو للملك يبعثها لنشرها.

كما نفى سفيان البحري، أن يكون هو من يلتقط تلك الصور؛ وإنما يبعثها له المعجبين على الصفحة ويقوم بنشرها بعد ذلك، نافيا كذلك أن تكون له أية صورة شخصية برفقة الملك محمد السادس، وأنه لا توجد أي صورة سبق وأن نشرها عدلت ببرنامج فوتوشوب.

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