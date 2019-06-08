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شاطئ مدينة ” صور ” ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط

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نشر موقع ” ناشيونال جيوغرافيك ” تقريرا عن أجمل شواطئ الشرق الاوسط .. وجاء شاطئ مدينة صور اللبنانية ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط بسبب نقاء مياهه واعتباره مقصدا للغواصين لاستكشاف الآثار الرومانية الغارقة .

وجاء في التصنيف شاطئ مدينة ” دهب ” المصرية في المرتبة الأولى ..  وشاطئ ” أولودينيز ” في تركيا في المرتبة الثانية .. وشاطئ ” البحر الميت ” في الأردن في المرتبة الثالثة .. وشاطئ مدينة ” صور ” في المرتبة الرابعة .. وفي المرتبة الخامسة يأتي شاطئ ” كايت ” في مدينة دبي بالإمارات .

وتتربع مدينة صور قائمة السياحة الداخلية في لبنان وكثرت في الآونة الأخيرة الحملات الدعائية لها لجذب السياح إليها .

وتتضمن صور مواقع أثرية تعود إلى حقبات مختلفة وأدرجتها منظمة الأونيسكو على لائحة التراث العالمي عام 1979 .

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