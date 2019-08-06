شاهدوا آل الشيخ: قبّلت رأس الحاجة النيوزيلندية بشكل لا إرادي.. ومن يرى بأساً في ذلك فهذا شأنه

دافع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن موقفه الأخير مع الحاجة النيوزيلندية، مبيناً أنه قبّل رأسها بشكل لا إرادي من منطلق الرحمة والعطف والأخوة.

المشهد مؤثر جداً ومشاعر معالي الشيخ عبداللطيف آل الشيخ و ردة فعله الإنسانية؛ تمثل روح وجوهر هذا الوطن العظيم . pic.twitter.com/NHFt6MhkB0 — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) August 4, 2019

وأوضح الوزير، معلقاً على اللقطة المتداولة للحظة تقبيله رأس الحاجة النيوزيلندية التي قدمت لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، أن هذه امرأة كبيرة في السن وتسير على عكازات ومكلومة في زوجها، وأنه تصرف بشكل طبيعي لكن اللقطة المنتشرة لم تكن مكتملة.

وأضاف، أن الإنسان بطبعه فيه الرحمة والعطف وحب الناس، وهذه امرأة معاقة وتبدو عليها المأساة مما ألم بها، فأراد أن يهون عليها. وتابع: “لا أرى بأساً في الأمر، أما من يرى فيه بأساً فهذا شأنه”، واختتم كلامه قائلاً: “الراحمون يرحمهم الرحمن”.