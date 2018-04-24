شاهدوا.. أطباء يتجاهلون المرضى ويقيمون حفلاً داخل مستشفى بمصر

أنهت وزارة الصحة المصرية خدمات مدير العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بعد أن سمح بإقامة حفل وتجاهل المرضى.

وأظهر مقطع فيديو واقعة إهمال داخل مستشفي “كفر الدوار” بمصر، حيث ترك الأطباء والعاملون، المرضى وتجمعوا لإقامة حفل.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، الدكتور علاء عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي” إنه وفور رؤيته مقطع الفيديو المتداول، وتجاهل المرضي؛ تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة للتحقيق في الأمر، الذي وصفه بـ”السيء”.

وأوضح أنه تم عزل مدير العيادات الخارجية ومشرف العيادات الخارجية والتحقيق الفوري معهم، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق مع الموظف الإداري بالمستشفى، وخصم 3 أيام من راتبه.

وأشار إلى أن غالبية الموجودين بالمستشفى تم تحويلهم للتحقيق لإهمالهم المرضى، لافتًا إلى أن الحفل كان لتكريم إحدى العاملات في المستشفى لبلوغها سن المعاش.