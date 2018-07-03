شاهدوا.. أطول تلميذ في العالم يطمح دخول “غينيس”

يطمح ​رين كيو​ إلى دخول ​موسوعة غينيس للأرقام القياسية​، والحصول على لقب أطول تلميذ في الصف السادس على مستوى العالم.

كيو هو طالب مدرسة ابتدائية من ليشان، في ​مقاطعة سيتشوان​ الصينية، ويبلغ من العمر 11 عاماً فقط، لكن ما يميزه هو طوله الذي يبلغ 2.06 متراً.

ويحتاج رين إلى كرسي خاص ليجلس بشكل مريح في فصله الدراسي، وعادة ما يظن المعلمون بأنه ينتمي إلى مرحلة دراسية أعلى، ويطلبون منه العودة إلى فصله. كما يعاني رين من سخرية زملائه في المدرسة، ومن تحديق الناس به باستغراب أثناء تواجده في الشارع.

وقد ظن ذوو الصبي أنه يعاني من مشكلة صحية في بداية الأمر، ما دفعهم لاصطحابه إلى طبيب مختص أكد لهم بأن رين لا يعاني من أي مشكلة في مستويات هرمونات النمو لديه، أو في غدته النخامية.

وبحسب موقع “​أوديتي سنترال​” الإلكتروني، قال رين كيو أنه يكره كونه طويل القامة، وذلك بسبب المواقف المحرجة التي يتعرض لها، والتي كان آخرها ضرب رأسه بقمة الباب داخل الصف الدراسي.