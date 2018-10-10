شاهدوا.. اختلاف فقهي حول “إنفاق الزوج على زوجته” ينتهي بالألفاظ الخارجة وبتراشق الأكواب على الهواء

تسبّبت مشادّة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي والكراسي بين ضيوف برنامج “خط أحمر” على قناة LTC المصرية، أمس الإثنين، في إصدار المجلس الأعلى لشؤون الإعلام والصحافة قرارًا بوقف بث البرنامج لمدة أسبوعين.



وكان الداعية جمعة محمد عبد الحميد والداعية محمد رجائي الملاح، قد اختلفا الخميس الماضي، على مسألة فقهية حول قضية “إنفاق الزوج على زوجته”، ما أدّى إلى نشوب شجار بينهما انتهى بإصابة أحدهما بجروح على الوجه. وبالرغم من قطع إدارة القناة البث عن البرنامج أثناء تراشق الضيوف بالألفاظ الخارجة، فإن المجلس الأعلى اعتبر الواقعة انتهاكًا لميثاق الشرف الإعلامي، وإساءةً للزي الأزهري، الأمر الذي ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية.