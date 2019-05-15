شاهدوا السيسي يمازح مهندسي جسر روض الفرج أثناء افتتاحه.. “آمن أم سيسقط بنا؟”

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم (الأربعاء)، المهندسين المشرفين على افتتاح الجسر المعلق الجديد في منطقة روض الفرج بالقاهرة.



وسأل الرئيس المصري مرافقيه والمهندسين المشرفين على الإنشاء عند تفقده للممر الزجاجي الواقع على طرف الجسر عما إن كان الممر آمناً أم أنه سيسقط بهم: “الممشى ده أمان وإلا هيقع بينا يا مهندسين؟”. ويعد الجسر المعلق الجديد أعرض الجسور المعلقة في العالم، ويمر فوق نهر النيل، ويصل عرضه إلى 66.80 متر، متجاوزاً بذلك جسر “بورت مان” في كندا الذي سُجل في عام 2012 كأعرض جسر معلق في العالم بعرض 65.23 متر.