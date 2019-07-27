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شاهدوا العثور على عظمة ديناصور عملاق.. عاش على الأرض قبل 140 مليون سنة

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Giant dinosaur bone found in southwestern France

العثور على عظمة ديناصور عملاق

أعلن علماء حفريات فرنسيون عن العثور على عظمة فخذ ديناصور عملاق هذا الأسبوع في موقع تنقيب بجنوب غرب فرنسا يشهد عمليات بحث منذ عام 2010 عن رفات بعض أكبر الحيوانات التي عاشت على وجه الأرض.

ويعتقد أن عظمة الفخذ التي يصل طولها إلى مترين وعثر عليها في موقع أونجاك-شارونت تنتمي لأحد الديناصورات آكلة العشب ذات الأعناق والذيول الطويلة التي كانت منتشرة في العصر الجوراسي المتأخر قبل أكثر من 140 مليون سنة.

وقال رونان ألان وهو عالم حفريات في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس لرويترز “هذا اكتشاف كبير… أدهشتني على نحو خاص حالة حفظ هذه العظمة”. وأضاف “هذه حيوانات كان وزنها يتراوح بين 40 و50 طنا”. مشيرا إلى أن العلماء في الموقع القريب من مدينة كونياك عثروا على أكثر من 7500 أحفورة تعود لما يربو على 40 من مختلف الكائنات منذ عام 2010 وذلك في أحد أكبر الاكتشافات من هذا النوع في أوروبا على الإطلاق.Giant dinosaur bone found in southwestern France Giant dinosaur bone found in southwestern France Giant dinosaur bone found in southwestern France

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