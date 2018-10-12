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شاهدوا اللاعب المحترف“دي سوزا” يرتدي “روب الحمام “في مطار دبي.. ويقول: كل شخص في المطار يضحك علي

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Josef De Souza

شاهدوا اللاعب المحترف“دي سوزا” يرتدي “روب الحمام “في مطار دبي.. ويقول: كل شخص في المطار يضحك علي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر موقفا طريفا للاعب الأهلي المحترف البرازيلي ‏جوزيف دي سوزا أثناء تواجده في مطار دبي .

وتفصيلا : كان سوزا مسافرا وهو يرتدي سروالا قصيرا أو ما يعرف ب “البرمودا”.. إلا أن أحد موظفي المطار أبلغه بأن القوانين تمنع السفر بالبرمودا، مما جعله يتصرف بسرعة ويخرج من حقيبته “روب حمام” ليرتديه .

ونشر حساب له علاقة بالنادي الأهلي تغريدة قال خلالها جوزيف دي سوزا: وصلت إلى المطار لأسافر إلى دبي، في وقت النداء إلى الرحلة المذيع يقول أني لا استطيع السفر بـ ‘برمودا’ ، هناك كنت أركض مثل المجنون، ثم عُدت لأسأل ما إذا كنت أستطيع السفر بهذا؟ قبلوا. والحمد لله. وتساءل : “هل كنت أنا أنيق؟ ، كل شخص في المطار يضحك علي”.

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