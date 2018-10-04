شاهدوا انفجار غامض يفجر بركانا هائلا من النبيذ

انهمرت عشرات الآلاف من لترات النبيذ الإيطالي الفاخر، مؤخرا، بعدما انفجر أحد خزانات التخمير بصورة مفاجئة، مما أضاع مبالغ مالية مهمة على شركة بشمال البلد الأوروبي.

وأظهر مقطع فيديو خزانا ضخما وهو يفيض بالنبيذ حتى تحولت الأرضية المحيطة به إلى ما يشبه بركا من جراء تدفق 30 ألف لتر، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث المفاجئ في إقليم تريفيسو، لكن بعض الخبراء رجحوا أن يكون الأمر ناجما عن ملء الخزان، وتجاوز الحد المسموح به.

ولم يسلم الحادث من انتقادات ساخرة، إذ أبدى معجبون بالنبيذ الإيطالي حسرتهم على ضياع المشروب من جراء الانهمار، بينما يضطر آخرون إلى دفع مبالغ طائلة حتى يحصلوا عليه.

وقال ساخرون إن هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع سعر أحد أنواع النبيذ الإيطالي المعروفة وعزوا الأمر إلى فقدان جزء مهم من المخزون.

وتشير التقديرات إلى أن مصانع ما يعرفُ بالنبيذ الفوار أو الغازي في منطقة فينيتو ستصدر 600 مليون قنينة خلال العام الجاري، ويحل البريطانيون في صدارة من يشترون هذا المشروب.