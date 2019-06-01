شاهدوا باحث سعودي في الأديان: هذه حقيقة إلحادي.. والوسامة ليست سبب شهرتي

رأى الباحث السعودي في مجال الأديان والحضارات، سلطان الموسى، أن “مسيلمة الكذاب” شخصية عظيمة، وليس مهرج مثلما تصور بعض كتب التاريخ؛ نافيًا في ذات الوقت عن نفسه تهم الإلحاد.

وقال “الموسى” وهو من مواليد 1987 والحاصل على شهادة الماجستير عام 2016 في إدارة الأعمال وذلك في لقاءه على قناة “MBC” ضمن برنامج “مجموعة إنسان”: “مسيلمة الكذاب أحدث نتيجة لا يفضي إليها سبب أنه هزلي ومهرج”، متسائلًا: “لما اتبعه أكثر من 200 ألف شخص وتحركت له الجيوش من الحجاز إلى اليمامة؟”.

وأضاف: “هل يعقل فيه ناس تركت الإسلام واتبعت شخص لأنه يقول الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير، ويا ضفدع نقي ما تنقين؟”. واستدرك “الموسى”، حديثه قائلًا: ” أنا لا أنفي عن مسيلمة أنه أدعى النبوة كذبًا، ولكني أنفي عليه أن يكون بهذا الشكل الساذج والأبله في كتب التاريخ.. لا يمكن أن يحقق هذا الأثر شخص هذه هي طريقة شخصيته”.

وحول اتهامه بـ”الإلحاد”، بسبب ما يقدمه من أفكار وأطروحات، نفى “الموسى”، أن يكون ملحدًا لأن الناس القريبة منه تعرفه جيدًا، مؤكدًا أن البعض يستغرب ما يقدمه من قراءات جديدة غير التي تعودوا عليها. وردًا على سؤال أن شهرته بسبب وسامته، أكد سلطان الموسى، أن هذه الفكرة خاطئة، مستدلًا بأن بعض الناس تناقشه في كتبه بأرقام الصفحات، وهو ما يؤكد أن كتاباته هي السبب وراء الشهرة. الجدير بالذكر يعتبر الشاب سلطان الموسى أحد أبرز ١٠ حسابات مؤثرة على مستوى المملكة ومجموع متابعيه على شبكة التواصل يقارب المليون ونصف متابع .